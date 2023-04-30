İran'dan iki animasyon ve bir kısa film ABD'de gösterilecek

Abbas Askeri'nin yönettiği 'Loopetou' ve Abdullah Alimorad'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Gel Barışalım' isimli animasyon filmleri ABD'de düzenlenecek olan Uluslararası 5.Palm Springs Animasyon Festivali'nin yarışma bölümünde gösterilecek.

Bunun yanı sıra Eminrıza Alimuhammedi'nin yönettiği 'Salyangoz' adlı kısa film de festivale katılacak.

Salyangoz'un özeti şöyledir:

"Bir anne çocuğunun hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor ama çocuğunun dünyasından haberi yok."

3 boyutlu teknikle yapılan Loopetou, "Mutluluk inşa edilir" temasıyla minik sinemaseverlere sunulmuştur.

Bu animasyon ayrıca bu yıl 20-27 Nisan’da 45’incisi düzenlenen "Moskova Film Festivali"ne katıldı.

Bu animasyon filminin uluslararası gösterimi bir süredir Lübnan'da başladı ve yakında Irak ve Suriye de dahil olmak üzere diğer Arap ülkelerde de devam edecek.

Uluslararası Palm Springs Animasyon Festivali 30 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

