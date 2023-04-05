  1. Kültür
5 Nis 2023 12:58

İran'dan iki kısa film Hindistan'da yarışacak

İran'dan iki kısa film Hindistan'da yarışacak

İranlı sinemacı Meysem Şemsi'nin yönetmenliğini üstlendiği "Sara'nın kuşları" ve "Evde kimse yok" adlı kısa filmler Hindistan'da düzenlenecek olan Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali'ne katılacak.

İranlı sinemacı Meysem Şemsi'nin yönetmenliğini üstlendiği "Sara'nın kuşları" ve "Evde kimse yok" adlı kısa filmler Hindistan'da 12'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

"Sara'nın kuşları" adlı kısa film'de Sara babasından hediye olarak aldığı kuşları serbest bırakmayı düşünüyor.

"Evde kimse yok" adlı kısa filmin özeti de şöyle:

"Evde yalnız olan Zehra,  kapının arkasındaki fakire yardım etmek istiyor"

Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali uzun metraj film ve animasyon, belgesel kısa film, kurmaca ve animasyon bölümlerinde 10-18 Nisan 2023 tarihlerinde Hindistan'ın Lucknow kentinde düzenlenecek.
 

News Code 1908467

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