İran yapımı 'Solak' kısa filmi ABD'de yarışacak

Nesrin Muhammed Pur’un yazıp yönettiği ‘Solak’ adlı kısa film, 8 - 11 Haziran 2023'te ABD'nin Oklahoma eyaletinde düzenlenecek olan 23. Uluslararası DeadCenter Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

Feriba Arab'in yaptığı 15 dakikalık kısa filmin özeti şöyle:

"Meryem'in kafasında büyük bir karar vardır ve bir şeyler yapmayı planlıyor ve kendini bu işe hazırlıyor ancak..."

'Solak' geçen Mart ayında Yunanistan'da düzenlenen Uluslararası positily Different Kısa Film Festivali'ne katılmıştı.