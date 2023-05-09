  1. Kültür
9 May 2023 13:19

İran yapımı 'Solak' kısa filmi ABD'de yarışacak

İran yapımı 'Solak' kısa filmi ABD'de yarışacak

Nesrin Muhammed Pur’un yazıp yönettiği ‘Solak’ adlı kısa film, ABD'de düzenlenecek olan Uluslararası DeadCenter Film Festivali'ne katılacak.

Nesrin Muhammed Pur’un yazıp yönettiği  ‘Solak’ adlı kısa film, 8 - 11 Haziran 2023'te ABD'nin Oklahoma eyaletinde düzenlenecek olan 23. Uluslararası DeadCenter Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

Feriba Arab'in yaptığı 15 dakikalık kısa filmin özeti şöyle:

"Meryem'in kafasında büyük bir karar vardır ve bir şeyler yapmayı planlıyor ve kendini bu işe hazırlıyor ancak..."

'Solak' geçen Mart ayında Yunanistan'da düzenlenen Uluslararası positily Different Kısa Film Festivali'ne katılmıştı.

News Code 1909183

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