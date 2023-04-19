İstanbul Film Festivali’nden İran filmine ödül

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 42. İstanbul Film Festivali’nin ödül töreni, 18 Nisan Salı akşamı Soho House İstanbul’da gerçekleşti. Festivalde ulusal ve uluslararası yarışmalarda kısa ve uzun metrajlı toplam 59 film yarıştı.

Törende Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Ulusal Yarışma En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmenive En İyi Özgün Müzik ödüllerini kazananlar açıklandı.

Ödül töreninde ayrıca Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri, Genç Usta Ödülü, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülleri takdim edildi.

Türk medyasına göre, Uluslararası Yarışmada Altın Lale Ödülü’nü İranlı sinemacı Houman Seyyedi’nin yönettiği Üçüncü Dünya Savaşı kazandı.