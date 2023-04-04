13. Pekin Uluslararası Film Festivali 22 Nisan'da başlıyor

Festivalin başkan yardımcısı Yu Junsheng, bugün düzenlenen bir basın toplantısında, ana temasının "Sinema paylaşımı, medeniyetlerin karşılıklı takdiri" olduğunu ve küresel film pazarının canlandırılması, medeniyetler arasındaki iletişimin ve karşılıklı öğrenmenin ilerletilmesi, Çin sinemasının insanlığın kader birliğine katkı sağlamasının hedeflendiğini söyledi.

Festival, Tiantan Ödülleri yarışması, açılış töreni ve Pekin film gösterimleri dahil olmak üzere 9 farklı alanda zengin etkinliklere ev sahipliği yapacak. Ayrıca, "çevrimiçi film festivali" etkinliği de bu yıl tekrarlanacak.

Tiantan Ödülleri’ne 93 ülkeden ve bölgeden bin 488 film için başvuruda bulunuldu. Juri başkanlığını Çinli yönetmen Zhang Yimou üstlenecek.

Almanya ve Arjantin ortak yapımı "Adios Buenos Aires", Çinli yönetmen Song Xingqi imzalı "Ciao" ve Fransız yönetmen Christian Carion'un "Driving Madeleine" adlı filminin de dahil olduğu 15 film, Tiantan Ödülleri'ne aday gösterildi.

Kaynak: CRI Türkçe