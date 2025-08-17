Bild gazetesi: Trump önce Zelenskiy ile baş başa görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da görüşecek. Görüşmeye Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yanı sıra birçok Avrupalı liderin de katılması bekleniyor.

Alman Bild gazetesi, Trump'ın önce Zelenskiy ile baş başa görüşeceğini yazdı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in yarın Washington’a giderek görüşmelere katılacağı bildirildi. Şansölye sözcüsü, “Bu ziyaret, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da yapılan görüşmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile bilgi alışverişi amacıyla gerçekleştirilecek” dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de Donald Trump ve Volodimir Zelenskiy arasında yarın Washington'da yapılacak görüşmeye katılacağı bildirildi.

Görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.