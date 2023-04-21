Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Kazım Sıddıki'nin imamlığında eda edildi.

Ayetullah Sıddıki, cuma hutbesinde, gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Ayetullah Kazım Sıddıki, ABD'nin kutuplaştığını belirterek, "Bugün ABD kendi içinde kutuplaşmış durumda; Öte yandan bütçe açığı ve garip güvensizlikleri var ve sorunları gün geçtikçe derinleşiyor ve hükümetleri günden güne zayıflıyor. ABD'nin dış politikadaki en önemli aracı, bugünlerde en kritik durumu yaşadığını gördüğümüz Siyonizm'di. Siyonistlerin içinde bir bölünme yaratıldı ve bir yandan da birkaç yüz bin kişinin gösterilerine tanık oluyorlar" dedi.

Ayetullah Sıddıki, "Öte yandan Filistinlilerin ve direniş cephesinin otoritesi öyle ki Batı Şeria'da insanlar her gün silahlanıyor ve askeri operasyonlar gerçekleştiriyor. Gaspçı, çocuk katili Siyonist Rejim öyle bir durumdadır ki, kendi büyüklerine göre 80 yaşına gelmeyecek" ifadesini kullandı.

Ayetullah Sıddıki, "ABD, Siyonistlerle olduğu tüm bağlarına rağmen onların krizlerini çözemedi. Bu ABD yönetiminin güçsüzlüğünü gösteriyor. Latin Amerika bir zamanlar ABD'nin arka bahçesiydi. Ancak bugün burada seçilen cumhurbaşkanları emperyalimin karşısında duruyor. Amerika'nın diğer ülkelerdeki hakimiyeti giderek kırılıyor ve güçleri azalıyor." ifadelerinde bulundu.

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımlara değinen Ayetullah Sıddıki, "İran'a yönelik Amerikan yaptırımları işe yaramadı; Yaptırım uygulayarak devrimi yok edeceklerini düşündüler ama bu hedefe ulaşamadılar. Arapları İran'a karşı birleştirmek ve İslam Cumhuriyeti'ni yalnızlaştırmak istediler ama sonuç tam tersi oldu." dedi.

