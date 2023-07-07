13. hükümet siyasi ve ekonomik diplomaside dengeli politika izledi

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Kazım Sıddıki'nin imamlığında eda edildi.

Ayetullah Kazım Sıddıki, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğine değinerek, "İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliği 13. hükümetin kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Bu hükümet, Doğu'ya ve Batı'ya bağlı kalmadan, siyasi ve ekonomik diplomaside dengeli bir politika izledi ve biz bu alanda tamamen bağımsız hareket ettik." dedi.

Siyonist Rejim'in Cenin saldırısında dikkati çeken Ayetullah Sıddıki, "Kendi ülkesinin bataklığında boğulan Netanyahu'nun Filistin halkının direnişi ile başarısız olduğunu gördük. İnşallah bundan sonra yenilgisini göreceğiz." ifadesini kullandı.