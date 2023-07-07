  1. İran
7 Tem 2023 14:45

13. hükümet siyasi ve ekonomik diplomaside dengeli politika izledi

13. hükümet siyasi ve ekonomik diplomaside dengeli politika izledi

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Ayetullah Sıddıki, ""İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliği 13. hükümetin kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Bu hükümet siyasi ve ekonomik diplomaside dengeli bir politika izledi." dedi.

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Kazım Sıddıki'nin imamlığında eda edildi.

Ayetullah Kazım Sıddıki, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğine değinerek, "İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliği 13. hükümetin kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Bu hükümet, Doğu'ya ve Batı'ya bağlı kalmadan, siyasi ve ekonomik diplomaside dengeli bir politika izledi ve biz bu alanda tamamen bağımsız hareket ettik." dedi.

Siyonist Rejim'in Cenin saldırısında dikkati çeken Ayetullah Sıddıki, "Kendi ülkesinin bataklığında boğulan Netanyahu'nun Filistin halkının direnişi ile  başarısız olduğunu gördük. İnşallah bundan sonra yenilgisini göreceğiz." ifadesini kullandı.

News Code 1910263

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