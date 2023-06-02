Düşmanların komploları, Devrim Lideri'nin önlemleriyle boşa çıkmıştır

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ayetullah Hatemi, 4 Haziran İslam İnkılabı'nın kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) vefat yıldönümüne değinerek, "Ayetullah Hamanei, 4 Haziran 1989 tarihinde İslami Devrimi Lideri seçildi. İmam Humeyni'nin (r.a) ülkede diktiği bayrağı Ayetullah Hamanei hala ayakta tutmultur." dedi.

Ayetullah Hatemi, "Ayetullah Hamanei'nin düşmanları bile onu dünyanın en ileri görüşlü lideri olarak nitelendirmiştir. Düşmanların komploları, bu 44 yıl boyunca Devrim Lideri'nin önlemleriyle boşa çıkmıştır ve yine de boşa çıkacaktır" ifadesini kullandı.

