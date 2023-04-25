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25 Nis 2023 09:23

Pakistan'daki bir karakolda yaşanan patlamada 12 polis öldü

Pakistan'daki bir karakolda yaşanan patlamada 12 polis öldü

Pakistan'ın Svat bölgesinde bir karakolda meydana gelen patlamada en az 12 polisin öldüğü, 60'ın üzerinde kişinin yaralandığı belirtildi.

Pakistan basının polis ve sağlık yetkililiklerine dayandırdığı haberlere göre, Pakistan Terörle Mücadele Birimi (CTD) binasındaki patlamaların mühimmat deposunda meydana geldiği kaydedildi.

Yerel kaynaklara konuşan polis yetkilileri, patlamanın şiddetiyle polis karakolunun tamamen yıkıldığını ve ilk belirlemelere göre en az 12 polisin hayatını kaybettiğini ve 60'ın üzerinde kişinin yaralandığını aktardı.

Yerel saatle akşam 8.20 sıralarında meydana gelen patlamanın ilk etapta "intihar saldırısı" olarak açıklanırken, AA'ya konuşan CTD Şefi Şevket Abbas, "Yaptığımız ilk tahkikata göre, bunun bir intihar veya bombalı saldırısı olmadığını tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Abbas, olayın mühimmat deposunda yaşanan patlamalardan kaynaklanmış olabileceğini dile getirdi.

News Code 1908865

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