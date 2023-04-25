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25 Nis 2023 09:23

Çavuşoğlu'ndan "Dörtlü Liderler Zirvesi" açıklaması

Çavuşoğlu'ndan "Dörtlü Liderler Zirvesi" açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İran, Türkiye ve Suriye Liderler Zirvesi'nin Mayıs ayı başında yapılabileceğini açıkladı.

Rus yayın organı Russia Today'in (RT) Arapça servisine konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İran, Türkiye ve Suriye Liderler Zirvesine ilişkin açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, "Bu zirvenin Mayıs başında yapılması için teklifler sunuldu, ancak henüz bu konuda anlaşma sağlanamadı. Çünkü İran Cumhurbaşkanı Mayıs ayında Suriye'yi ziyaret etmeyi planlıyor. Dörtlü zirvenin tarihini belirlemek için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki 4'lü toplantılar başlıyor. 4 ülkenin savunma bakanları ile istihbarat başkanları bugün Moskova'da bir araya gelecek.

News Code 1908866

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