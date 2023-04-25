Çavuşoğlu'ndan "Dörtlü Liderler Zirvesi" açıklaması

Rus yayın organı Russia Today'in (RT) Arapça servisine konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İran, Türkiye ve Suriye Liderler Zirvesine ilişkin açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, "Bu zirvenin Mayıs başında yapılması için teklifler sunuldu, ancak henüz bu konuda anlaşma sağlanamadı. Çünkü İran Cumhurbaşkanı Mayıs ayında Suriye'yi ziyaret etmeyi planlıyor. Dörtlü zirvenin tarihini belirlemek için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki 4'lü toplantılar başlıyor. 4 ülkenin savunma bakanları ile istihbarat başkanları bugün Moskova'da bir araya gelecek.