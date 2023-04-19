Dörtlü zirve öncesi İran ve Rusya arasında görüşme

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştü.

Görüşmede, Suriye konulu dörtlü dışişleri bakanları toplantısının düzenlenmesine ilişkin son durum ele alındı.

Taraflar bölgenin istikrar ve güvenliğini güçlendirmede bu girişimin önemine ve farklı tarafların görüşlerini yakınlaştırma çabalarının devam etmesine vurgu yaptılar.

Daha önce Rusya’nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov, Moskova’da Türkiye, Suriye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları tarafından gerçekleşmesi planlanan Suriye konulu toplantının ileri bir tarihe ertelendiğini açıklamıştı.

Yefimov, "4'lü toplantının yarın (10 Nisan) yapılması gerekiyordu, ancak Mayıs ayına ertelendi." demişti.