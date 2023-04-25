Suriye’nin Çin Büyükelçisi görevine başladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dün, Çin'e yeni atanan 70 büyükelçinin sunduğu güven mektuplarını kabul etti.

Şi Cinping, başkent Pekin’deki Büyük Halk Toplantı Sarayı’nda düzenlenen bir törenle, yabancı büyükelçilerin güven mektuplarını aldı.

Türkiye’nin yeni Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa da Çin lideri Şi Cinping’e güven mektubunu sundu.

Çin medyasına göre, Şi törenden sonra yaptığı konuşmada, büyükelçiler aracılığıyla ilgili ülke ve uluslararası örgütlerin liderlerine ve halklarına iyi dileklerini iletti.

Çin’in ilgili ülkelerle eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde dostluğu derinleştirmeye, karşılıklı yarara dayalı iş birliğini genişletmeye ve ikili ilişkileri sürekli ilerletmeye hazır olduğunu dile getiren Şi, büyükelçilerden Çin hakkında kapsamlı ve derin bir anlayışla dostluğun elçisi ve iş birliğinin köprüsü olmalarını beklediğini ifade etti.

Şi, Çin hükümetinin büyükelçilerin görevlerini yerine getirmelerine destek ve kolaylık sağlayacağını kaydetti.