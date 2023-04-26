İran'ın Şam Büyükelçisi'nden Beşar Esad'a güven mektubu

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Devlet Başkanı Beşar Esad, İran'ın yeni Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi güven mektubunu teslim aldı.

İran büyükelçisinin güven mektubu, Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ve Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam’ın huzurunda teslim alındı.

Hüseyin Ekberi, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin imzasıyla yeni Şam Büyükelçisi olarak atanmıştı.

İslam ve Arap dünyası uzmanı olarak bilinen Dr. Hüseyin Ekberi daha önce İran'ın Trablus Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.