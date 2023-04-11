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11 Nis 2023 16:43

İran'ın yeni Suriye büyükelçisi belli oldu

İran'ın yeni Suriye büyükelçisi belli oldu

Hüseyin Ekberi İran'ın Şam Büyükelçisi olarak İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından atandı.

Hüseyin Ekberi İran'ın Şam Büyükelçisi olarak İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından atandı.

İslam ve Arap dünyası uzmanı olarak bilinen Dr. Hüseyin Ekberi daha önce İran'ın Trablus Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

News Code 1908611

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