Emir Abdullahiyan'ın Lübnan temasları sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Lübnan'da Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrullah ile görüştü.

Al-Manar haber sitesine göre, Nasrullah-Emir Abdullahiyan görüşmesinde, İran-Suudi Arabistan anlaşması dahil olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele alındı.

Bakan Emir Abdullahiyan dün Beyrut'ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib, Parlamento Başkanı Nebih Berri ve Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale ile bir araya gelmişti.