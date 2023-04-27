Emir Abdullahiyan Lübnan ziyaretini değerlendirdi

Resmi temaslar kapsamında Lübnan'ın başkenti Beyrut'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Emir Abdullahiyan "Lübnanlı mevkidaşım ile bugün yaptığım görüşmede ikili ilişkiler, Lübnan'ın iç durumunu, bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldık" dedi.

Emir Abdullahiyan sözlerinin devanında"Bölgenin önemli ülkesi olan Lübnan'da seçim sürecinin hızlandırılmasını destekliyoruz"ifadesini kullandi.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Lübnan'ın iç siyaseti hakkında,"Bu ülkenin tüm yetkilileri ve siyasi partileri, cumhurbaşkanının seçilmesi konusunda fikir birliğine varma potansiyeline sahiptir. Tüm tarflar arasında yapılacak her halgi bir anlaşmayı destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Emir Abdullahiyan Beyrut ziyareti sırasında Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile de bir araya geldi.