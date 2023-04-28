Emir Abdullahiyan Lübnan'ın güney sınırını ziyaret etti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan ziyareti kapsamında ülkenin güney sınırını ziyaret etti.

Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Lübnan'da bugün Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrullah ile görüştü.

Al-Manar haber sitesine göre, Nasrullah-Emir Abdullahiyan görüşmesinde, İran-Suudi Arabistan anlaşması dahil olmak üzere Lübnan'daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Bakan Emir Abdullahiyan dün Beyrut'ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib, Başbakan Necip Mikati, Parlamento Başkanı Nebih Berri ve Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale ile bir araya gelmişti.