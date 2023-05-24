Nahale'den "Tahran-Riyad anlaşması" değerlendirmesi

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale “Hayawashington” internet sitesine verdiği demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tahran-Riyad anlaşmasına ilişkin, “İran ile Suudi Arabistan arasında sağlanan anlaşma, gerginliği ortadan kaldırdı ve bölgeyi doğal haline döndürdü. Bu anlaşmanın Filistin meselesi için olumlu sonuçlar getireceğine inanıyorum.” dedi.

Nahale, İranlıar ve Arapların binlerce yıldır bu bölgede yaşıdığını ve bir arada yaşamaktan başka seçenek olmadığını vurguladı.

Yaptırımlara ve baskılara rağmen İran’ın, Filistin halkı ve direnişinin en büyük destekçisi olduğunu anlatan Nahale, İran’ın sağladığı desteğin koşusuz şartsız olduğunu dile getirdi.

İran ile Suudi Arabistan, 7 yıl sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak açılması konusunda anlaşmıştı.