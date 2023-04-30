İran'dan Suudi Arabistan'a tahliye teşekkürü

Suudi Arabistan'da bulunan İranlı diplomat Hasan Zernegar Eberguyi, Suudi yetkili Ahmed El-Dubies ile dün akşam görüştü.
Hasan Zernegar görüşmede, Sudan'dan tahliye edilen 65 İran vatandaşı için Suudi Arabistan'a teşekkür etti.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sudan'da yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkeden tahliye edilen 65 İran vatandaşı ülkeye döndü.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden havalanan İran uçağı bugün sabahın erken saatlerinde İmam Humeyin (ra) Havalimanı'na indi.
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