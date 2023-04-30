Sudan'dan tahliye edilen vatandaşlar İran'a döndü

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sudan'da yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkeden tahliye edilen 65 İran vatandaşı ülkeye döndü.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden havalanan İran uçağı sabahın erken saatlerinde İmam Humeyin (ra) Havalimanı'na indi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran vatandaşlarının tahliye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sudan'daki çatışmaların başlangıcından bu yana Dışişleri Bakanlığı bu ülkede yaşayan 65 İran vatandaşının tahliye edilmesi konusunu ciddi bir şekilde gündeme getirdi. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra İran vatandaşlarının Hartum'dan güvenli bir şekilde Port Sudan'a nakledilmesi ve ardından Cidde limanına gönderilmeleri sağlandı." demişti.

Kenani, Sudan'ın başkenti Hartum'dan 65 İran vatandaşının tahliye edildiğini belirterek, "Bu doğrultuda Suudi Arabistan'ın etkin işbirliği ve Sudan hükümetinin yardımları takdire şayandır" ifadesini kullanmıştı.