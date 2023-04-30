Nijerya'da kaçırılan 85 kişiden 74'ü fidye karşılığında bırakıldı

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Zamfara eyaletine bağlı Wanzamai köyünde kaçırılan 85 kişiden 74'ü, 23 gün aradan sonra fidye karşılığında serbest bırakıldı.

Bölge sakini Sani Aliyu, yaptığı açıklamada, köylülerin, kaçırılan kişilerin fidye karşılığında serbest bırakılması için mal ve mülklerini sattıklarını belirtti.

Fidyenin tamamının ödenemediği için sadece 74 kişinin serbest bırakıldığını aktaran Aliyu, "Silahlı kişiler, kaçmaya çalışan iki genci vurarak öldürdü. Hala ellerinde birkaç rehine var." dedi.

Silahlı kişilerin 7 Nisan'da Zamfara eyaletinin Wanzamai bölgesinde düzenlediği saldırıda, aralarında çoğu kadın ve çocuğun bulunduğu en az 85 kişi kaçırılmıştı ve bu kişilerin serbest bırakılması için 30 milyon naira (yaklaşık 1,3 milyon TL) fidye istenmişti.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun idamla cezalandırılmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

TRT Haber