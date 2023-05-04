PSG taraftarından Messi'ye protesto

Dünyaca ünlü Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi'ye, Fransa'da tepki yağıyor. Ligue 1'de Lorient'e 2-1 yenildikten sonraki gün Paris Saint-Germain kulübünden izin almadan Suudi Arabistan'a giden Messi'ye, PSG kulübü 2 hafta kadro dışı cezası verdi.

Kulüpten izin almadan ailesiyle birlikte, kültür elçisi olduğu Suudi Arabistan'a giden ve tatil fotoğrafları uluslararası ajanslara düşen Messi'ye PSG taraftarları kulüp binasının önünde protesto düzenledi.

'Messi'yi gönderin'

NTV'de yer alan habere göre; PSG taraftarları ile kulüp binasına gelerek Arjantinli oyuncuya ve Neymar'la birlikte Verratti'ye tepki gösterdi.

PSG taraftarları “Paralı askerlerden bıktık, Messi’yi gönderin!” sloganları attı.

Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Messi, bu sezon PSG formasıyla 37 maça çıktı ve 20 gol, 19 asistlik performans sergiledi.