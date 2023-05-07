Suriye, Arap Birliği'nin kararını olumlu karşıladı

Suriye medyasına göre Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Arap Devletleri Birliği Konseyi’nin 7 Mayıs 2023’te Arap Birliği Genel Sekreterliği karargahında dışişleri bakanları düzeyinde yaptığı olağanüstü toplantıda Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti delegasyonlarının bugünden itibaren Lig Konseyi ve ona bağlı tüm kurum ve kuruluşların toplantılarına katılımının yeniden başlamasına ilişkin olarak aldığı karar Suriye’yi ilgiyle karşıladı. Aynı bağlamda, Arap ülkelerinin karşı karşıya olduğu zorluklarla yüzleşmek için diyalog ve ortak eylemin önemini vurgulamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Arap Birliği’nin kurucu üyesi Suriye, ortak Arap eylemi ve işbirliğini güçlendirme ihtiyacı konusundaki tutumunu yineliyor. Bir sonraki aşamanın, diyaloga, karşılıklı saygıya ve Arap ulusunun ortak çıkarlarına dayalı, ikili ve kolektif düzeylerde etkili ve yapıcı bir Arap yaklaşımı gerektirdiğini vurgulyor." denildi.