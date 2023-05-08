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8 May 2023 08:29

Tahran, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesini olumlu karşıladı

Tahran, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesini olumlu karşıladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Suriye'nin Arap Birliği'ndeki yerini ve koltuğunu elde etmedeki başarısını memnuniyetle karşılayarak, bu ülkenin hükümetini ve halkını tebrik etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Suriye'nin Arap Birliği'ndeki yerini ve koltuğunu elde etmedeki başarısını memnuniyetle karşılayarak, bu ülkenin hükümetini ve halkını tebrik etti.

Kenani, "İslam ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi ve aralarındaki yakınsama, istikrar ve kapsamlı barış açısından olumlu sonuçlar doğurur ve bölgesel meselelerde dış çıkar amaçlı müdahalelerin azaltılmasının temelini oluşturur" dedi.

Kenani, İran'ın böyle bir yaklaşımı memnuniyetle karşıladığını söyledi. 

News Code 1909147

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