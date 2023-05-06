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6 May 2023 08:57

Suriye konulu dörtlü görüşme 10 Mayıs'ta

Suriye konulu dörtlü görüşme 10 Mayıs'ta

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 10 Mayıs'ta yapılacak Suriye, İran, Rusya ve Türkiye görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

TRT Haber'e göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

Suriye konulu gelişmelere değinen Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye  arasında ilk kez yapılacak 4'lü dışişleri bakanları toplantısının 10 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenmesi konusunda Moskova yönetiminin tarihi teyit ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, yalnızca İran'dan kimin katılacağının net olmadığını, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Afrika turuna gitmesi durumunda bir başka yetkilinin Moskova'ya geleceğini aktardı.

News Code 1909096

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