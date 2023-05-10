Emir Abdullahiyan ile Çavuşoğlu Moskova’da görüştü

Bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da Türkiye ve Suriye'nin diplomatik ilişkilerinin normalleşmesi ve Suriye'deki durumun değerlendirildiği 4’lü toplantı gerçekleşti.

Moskova'da düzenlenen toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katıldı.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, toplantı sırasında Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Çavuşoğlu enerji konusunun da ele alındığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Hüseyin ile görüşmemizde Suriye, üst düzey ziyaretler, ekonomik ve enerji işbirliğimiz gündemimizdeydi/" ifadelerini kullandı.

Toplantı çerçevesinde ikili görüşmelerini sürdüren Emir Abdullahiyan, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile de bir araya geldi.

İranlı Bakan, Moskova’daki dörtlü toplantı öncesi Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile de bir araya gelmişti.