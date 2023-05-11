İran ve İrlanda dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İran ve İrlanda arasındaki farklı iş birliği alanlarına değinerek, mevcut fırsatların iki ülkenin çıkarları doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İsveç Parlamentosunun Devrim Muhafızları ile ilgili kararını şiddetle kınayan Emir Abdullahiyan, " Devrim Muhafızları, ülkenin ulusal ve sınır güvenliğini korumakla görevli ve bölgede terörle mücadelede en büyük rolü oynayan egemen bir yapıdır." dedi.

Emir Abdullahiyan, "İsveç Parlamentosunun kararı, İran'ın terörist kabul ettiği unsurların etkisi altında kalarak aldığı bir karardır" ifadesini kullandı.

İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin de, İran'ın bir İrlanda vatandaşını serbest bırakma yönündeki insani kararını takdir ederek, ülkesinin İran ile işbirliği yapma iradesine vurgu yaptı.

Martin, ülkesinin Devrim Muhafızları'na karşı yanlış karar verilmesini istemediğini belirterek, "İran'ın terörle mücadeledeki rolünün farkındayız." dedi.

Micheal Martin, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği sürecinden ve yaptırımları kaldırma çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Micheal Martin ayrıca Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ı İrlanda'yı ziyaret etmeye davet etti.