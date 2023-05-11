Emir Abdullahiyan Moskova'daki dörtlü zirveyi değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Emir basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Moskova'da düzenlenen Suriye konulu dörtlü zirveyi olumlu değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, "Moskova'da gerçekleştirilen dörtlü zirve sırasında Rusya, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanları ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirilerek ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve özellikle ekonomik ve ticari iş birliği ele alındı" dedi.

Emir Abdullahiyan, "Bu görüşmelerde Cumhurbaşkanı Reisi'nin Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde varılan anlaşmaların uygulanması takip edildi" ifadesi kullandı.

Emir Abdullahiyan, "İran-Türkiye ilişkilerinde ve Tahran-Moskova ilişkilerinde son bir yıl içinde çok iyi gelişmeler kaydedilmiş ve İran'ın bu iki ülke ile ticari ilişkilerinin hacmi artmaktadır" ifadelerinde bulundu.