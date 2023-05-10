Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abudullahiyan, Moskova'da düzenlenen Suriye konulu 4'lü dışişleri bakanları toplantısına konuşa yaptı.

Emir Abdullahiyan konuşmasının başında, toplantının düzenlenmesindeki çabaları için Rusya'yı takir etti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, "Uluslararası ilişkilerde eşsiz ve özel bir durumdayız. Tüm işaretler, dünya düzeninde geçiş sürecine, Amerikan gücünün gerilemesine ve bölgeciliğin güçlenmesine tanıklık ediyor. Dünyanın geleneksel güçlerinin geçmişte olduğu gibi artık kendi görüşlerini dayatıp tek taraflı hareket edememesi, Suriye'nin sorunlarının siyasi girişimlerle çözülmesine ve bu ülkede ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına imkan sağlamıştır." dedi.

Türkiye- Suriye diyaloğunun başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Emir Abdullahiyan, "Bu olayı iki ülke halkının yararı ve bölgenin güvenliği yönünde değerlendiriyoruz. İki ülkenin sorunlarını diyalog yoluyla ve iyi komşuluk temelinde çözeceğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, "İran, Suriye ile ilgili sorunlara yönelik herhangi bir siyasi çözümün, bu ülkenin tüm toprakları üzerinde ulusal egemenliğini uygulayabileceği şekilde hedeflenmesi gerektiğine inanıyor. Başta Türkiye olmak üzere Suriye'nin komşuları bunun gerçekleşmesi için bu ülkeyle işbirliği yapabilir" ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan, "Güçlü ve bağımsız bir Suriye'nin terörün, ayrılıkçıların, Amerikan güçlerinin işgalinin ve ülkenin ulusal kaynaklarının çalınmasının üstesinden gelebileceğine inanıyoruz. Ayrıca, Suriyeli mültecilerin ülkelrine dönmelerini gerçekleştirmek ve komşu ülkelerde ortaya çıkan sorunları çözmek için, Suriye'nin yeniden inşası konusunda ülkeler ve uluslararası toplumların ortak iş birliğine vurgu yapıyoruz." diye kaydetti.

Siyonist rejimin Suriye topraklarına, özellikle de bu ülkenin sivil bölgelerine yönelik saldırılarını kınayan Emir Abdullahiyan, "Bu saldırıları dünya barışı ve bölgesel istikrarın ihlali olarak değerlendiriyor ve uluslararası toplumdan bu eylemlere karşı koymasını istiyoruz. Siyonist Rejim Suriye'ye körü körüne saldırmak ve uluslararası hukuk ve kanunları çiğnemekle iç sorunlarını örtbas etmeye çalışmaktadır. Suriye ordusunun insanlık dışı bu eylemelre uygun zamanda yanıt vereceğinden eminiz" dedi.