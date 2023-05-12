Emir Abdullahiyan Fransız mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede İran ve Uluslarası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki görüşmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere değinerek, Fransa'nın İran'a yönelik gerçekçi yaklaşımını olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

Emir Abdullahiyan, Fransa cumhurbaşkanının bu ülkenin stratejik bağımsızlığı konusundaki son açıklamalarına atıfta bulunurken, bu stratejiyi gerçekleştirmeye yönelik pratik çabaları değişen mevcut dünyada etkili bir adım olarak değerlendirdi.

Siyonist Rejim'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınayan Emir Abdullahiyan, "Lübnan ziyaretim sırasında Filistin direnişinin Filistin ulusunun haklarını savunmaya kararlı ve hazır olduğunu ve Filistin'deki gelişmelerin kesinlikle Siyonist rejimin savaşçı yöneticilerinin çıkarına olmadığını öğrendim." dedi.

Emir Abdullahiyan Devrim Muhafızları Ordusu hakkında, "Devrim Muhafızları ulusal güvenliğin korunmasında ve bölgedeki terörizme karşı mücadelede benzersiz bir role sahiptir. Devrim Muhafızları, ülkenin güvenliğinin koruyucusu olarak bizim kırmızı çizgimizdir" ifadelerinde bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da Fransa'nın stratejik bağımsızlık politikasının dikkate alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yapıcı diyalog, sorunların çözülmesine yardımcı olmanın en iyi yoludur ve bu bağlamda Fransa, iki ülke arasındaki yapıcı diyaloğun devam etmesini memnuniyetle karşılamaktadır." dedi.

Catherine Colonna ayrıca Gazze'deki gelişmelerden endişe duyduklarını dile getirdi.

Colonna ilaveten, iki Fransız vatandaşının serbest bırakılması için İran'a teşekkür etti.