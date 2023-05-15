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15 May 2023 15:17

Batı Şeria'da Siyonist Rejim'e ait bir İHA düştü

Batı Şeria'da Siyonist Rejim'e ait bir İHA düştü

Siyonist İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) işgal altındaki Batı Şeria'ın kuzeyinde bulunan Tulkerm bölgesinde düştü.

Arap medyasına göre; Siyonist İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) işgal altındaki Batı Şeria'ın kuzeyinde düştü.

İşgal rejimi güçleri Twitter hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Sky Rider tipi bir İHA'nın Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm Mülteci Kampı'nda düştüğü belirtildi.

Düşen İHA'nın çevreye dağılan parçalarının toplandığı ve bilgilerin sızması konusunda endişe bulunmadığı öne sürülen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Söz konusu İHA'nın düşüş nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İşgal güçleri bu tür İHA'ları genellikle bilgi toplamak ve saha hareketlerini izlemek için kullanıyor.
 

News Code 1909302

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