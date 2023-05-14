Siyonist İsrail ateşkesi ihlal etti

Arap medyasına göre; Mısır'ın arabuluculuğunda, Tel Aviv rejimi ile Filistinli gruplar arasında yerel saatle 22.00'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen işgalcilere ait savaş uçakları Gazze'yi vurmaya devam etti.

İşgal güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den atılan roketlere karşılık İslami Cihad'a ait hedefler ile roketatarların vurulduğu aktarıldı.

Tel Aviv: Gazze'de 9 Mayıs'tan beri 371 hedefi vurduk

Siyonist İsrail güçleri, Gazze'ye saldırı başlattığı 9 Mayıs'tan bu yana 371 hedefi vurduğunu bildirdi.

Açıklamada, Filistinli grupların da bu süre içinde Gazze'den işgal altındaki topraklara 1234 roket attığı kaydedildi.