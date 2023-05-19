BM, Esad’ın Arap Birliği Zirvesi'ne katılmasını olumlu karşıladı 

Al Mayadeen TV kanalına göre, BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Arap Birliği Liderler Zirvesi’ne katılmasının siyasi sürecin ilerlemesinde etkili olmasını umduğunu ifade etti.

Hak, Suriye'de barış için BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının kilit öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, 'ülkede barış girişimlerinin bu çerçevede yürütülmesi gerektiğini’ kaydetti.

Ferhan Hak, "Arap Birliği üyesi ülkelerin Suriye yönetimini barış sağlanması için teşvik edeceklerini umuyoruz" ifadesini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Arap Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere dün Suudi Arabistan'a gitti.

32. Arap Birliği Liderler Zirvesi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bugün başlıyor.

Şam'dan yapılan açıklamada Esad, Suriye'de çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana petrol zengini krallığa ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.

Arap Birliği, iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

Esad'ın bugün başlayacak zirveye katılımı, bu ülkenin Arap dünyasına geri dönüşünün yanı sıra on yılı aşkın süredir devam eden gerginliklerin ardından ilişkilerde yeni bir sayfa açması anlamına geliyor.

Cidde kentinde toplanan 22 üyeli birlik, kısa bir süre önce Şam'ı eski konumuna getirmişti. Suriye lideri, geçen hafta zirveye katılması için resmen davet edilmişti.