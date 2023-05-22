Suriye’den “Esad-Erdoğan görüşmesi” açıklaması

Russia Today'in (RT) Arapça servisine göre, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, "Başkan Esad'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'den çekilmesiyle mümkün olacaktır." dedi.

Mikdad, Şam hükümetinin Türkiye’nin Suriye topraklarını işgal ettiği sürece Ankara ile ilişkilerini normalleştirmeyeceğini vurguladı.

Daha önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu ancak bunun için Türkiye ordusunun Suriye'den çekilmesi gerektiğini söylemişti.