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22 May 2023 09:38

Suriye’den “Esad-Erdoğan görüşmesi” açıklaması

Suriye’den “Esad-Erdoğan görüşmesi” açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, "Başkan Esad'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'den çekilmesiyle mümkün olacaktır." dedi.

Russia Today'in (RT) Arapça servisine göre, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, "Başkan Esad'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'den çekilmesiyle mümkün olacaktır." dedi.

Mikdad, Şam hükümetinin Türkiye’nin Suriye topraklarını işgal ettiği sürece Ankara ile ilişkilerini normalleştirmeyeceğini vurguladı.

Daha önce Suriye Devlet Başkanı  Beşar Esad, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu ancak bunun için Türkiye ordusunun Suriye'den çekilmesi gerektiğini söylemişti.

News Code 1909399

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