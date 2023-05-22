Galibaf, şehit sınır muhafızları için başsağlığı diledi

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada, 6 sınır muhafızının dün Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde yaşanan terör saldırısında şehit olmasından dolayı başsağlığı dileyerek, "Sınır muhafızlarının Seravan sınır bölgesinde şehit olması İran halkının kalbini acıttı. Bu gururlu gençlerin ailelerine, silahlı kuvvetlere, Sınır Muhafız Komutanlığına ve İran halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

Galibaf, bu gençlerin terör saldırılarında şehit olmasına hainlerin sessizliği ve zımni rızasının İran halkının gözünden uzak kalmayacağını söyledi.

Galibaf, "Vatanına sırt çeviren, İran düşmanlarıyla güç birliği yapan herkes, İran halkından öyle bir tokat yiyecek ki tarihe geçecektir." ifadesini kullandı.

Dün İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaletindeki Seravan sınır bölgesinde yaşanan terör saldırısı sonucu 6 sınır muhafızı şehit oldu.