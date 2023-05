Reisi, Doğu Süryani Kilisesi heyetini kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Doğu Süryani Kilisesi'nin dini lideri Partik Mar Awa Royel ile beraberindeki heyetle görüştü.

Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi, inanç ve ahlakın insan toplumu için önemli bir konu olduğuna dikkat çekerek, "İnanç ve ahlak, özellikle ilahi dinlerle ilgilenenler tarafından iyi bir şekilde anlatılırsa, insan toplumlarının birçok sorununu çözebilir." dedi.

Reisi, “Günümüz dünyada birçok toplum ilerleme kaydetmesine rağmen ahlak ve inanç yoksunluğu yaşamaktadır.” ifadesini kullandı.

Dünyanın farklı noktalarında yaşanan zulüm ve insanlık karşıtı cinayetlerin ahlak ile inançtan uzaklaşmanın bir sonucu olduğunu belirten Cumurbaşkanı Reisi, "Tekfirci teröristler, bölgemizde sözde din söylemiyle çeşitli suç işlediler, ancak gerçek iman sahibi olan Şehit General Hacı Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El Mühendis bu suç örgütüne karşı çıktılar.” değerlendirmesinde bulundu.

Mar Awa Royel de bu görüşmede, “Irak ve Suriye'de inanç ve insanlığın bekası için terör örgütü IŞİD’e karşı mücadele sergileyen İran’a teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Mar Awa Royel, 2021 yılında Erbil’deki Mar Yohanna al Ma’amadan Katedrali’nde düzenlenen törenle Doğu Süryani Kilisesi'nin 122’nci Patriği olarak göreve başladı.

Doğu Süryani Kilisesi'nin 122’nci Patriği Mar Awa Royel kimdir?

4 Temmuz 1975'te Chicago’da Süryani bir ailede dünyaya gelen Mar Awa Royel, Doğu Süryani Kilisesi'ne katılımı çok genç yaşta başladı.

16 yaşında yardımcı diyakoz olarak atandı ve bir yıl sonra diyakoz oldu.

lisans diplomasını 1997'de Chicago Loyola Üniversitesi'nden alan Mar Awa Royel 1999'da University of St. Mary of the Lake'den İlahiyat alanında ikinci lisans derecesini aldı. İlerleyen yıllarda da Pontifical Oriental Üniversitesi'nden İlahiyat dalında Doktorasını yaptı.

Mar Awa Royel, ılımlı ve diplomatik kişiliğiyle öne çıkıyor.