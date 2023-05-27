İran ile Suriye arasında 14 işbirliği anlaşması

İran Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rahimi bugün Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Şefik Deyyub ile görüştü.

Adalet Bakanı Rahimi bu görüşmede, İran ile Suriye'nin uzun yıllardır devam eden güçlü ilişkilerine değinerek, iki ülkenin IŞİD ve terörizmle mücadeledeki iş birliğini ikili ilişkilede bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Rahimi, "Suriye'nin terör örgütleriyle savaşa girdiği dönemde İran, bu ülkenin milletinin ve hükümetinin her alanda yardımına koştü. Bugün de Suriye'nin yeniden yaplandırılması için deneyimlerini sunmaya hazırdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Suriye ziyaretinde değinen Rahimi, "Bu ziyaret çok önemli bir zamanda gerçekleşti. Bu ziyarette iki ülkenin kapsamlı stratejik planının hazırlanması ve 14 işbirliği anlaşmasının imzalanması ilişkilerin geliştirilmesi ve ikili iş birliğinin ilerletilmesinde oldukça etkilidir." ifadelerinde bulundu.

Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Şefik Deyyub da, İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için her türlü girişimi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Suriye ziyaretini önemli ve stratejik olarak değerlendiren Dayyub, hukuki, ekonomik ve adli alanlar başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin kolaylaştırılması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.