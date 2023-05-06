İran ve Suriye arasında turizmde işbirliği anlaşması imzalandı

Suriye Turizm Bakanı Muhammed Rami Murtini ve İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Seyyid Abbas Hüseyini inanç turizmi alanında bir mutabakat zaptı imzaladı.

Bu anlaşma, iki ülke arasındaki turizm alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve gerekli kolaylıkları sağlamayı amaçlamaktadır.

Daha önce İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, her sene 50 bin İran vatandaşının Suriye'deki kutsal mekanları ziyaret etmesi için anlaşma yapıldığını belirtmişti.

İran Hac ve Ziyaret Kurumu, son yılda Suriye'ye dini amaçlı giden ziyaretçi sayısının 7 bin kişi olduğunu bildirmişti.