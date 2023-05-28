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28 May 2023 09:33

Pakistan'da tutuklu bulunan yedi İranlı balıkçı serbest bırakıldı

Pakistan'da tutuklu bulunan yedi İranlı balıkçı serbest bırakıldı

Pakistan'da tutuklu bulunan 7 İranlı balıkçı serbest bırakılarak ülkeye döndü.

Pakistan'da tutuklu bulunan 7 iranlı balıkçı İran Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik girişimleri sonucu serbest bırakıldı.

Geçen sene de Pakistan hükümeti tarafından tutuklanan 3 İranlı balıkçı serbest bırakılmıştı.

News Code 1909518

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