Şangay Film Festivali'nde İran'ı temsil edecek filmler açıklandı

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası Şangay Film Festivali'nde İran sinemasından 5 film yer alıyor.
Festivalin internet sitesinde yer alan bilgiye göre ana yarışma bölümüne Mehdi Ferd Kadıri'nin yeni eseri "Kırgınlar" seçildi.
Yönetmenliğini Resul Kahani'nin yaptığı "1.5 Beygir Gücü" ve Ali Zarangar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Ölüm Nedeni: Muamma" filmleri festivalin "Asyalı Yeni Yetenekler" bölümünde gösterilecek.
Belgesel yarışma bölümünde Davud Abdulmaliki'nin yaptığı "Mahmud'un Acıları"adlı film İran'ı temsil edecek.
Yönetmenliğini Mohammad Kheyrandish'in yaptığı "Dolphin Boy" adlı animasyon da festivaliin uzun metrajlı animasyon bölümünde sinemaseverlerle buluşacak.
Şangay Film Festivali 09-16 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.
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