  1. Kültür
6 Haz 2023 16:05

İran yapımı animasyon Fransa’da gösterilecek

İran yapımı animasyon Fransa’da gösterilecek

İran yapımı kısa animasyon “Bizim Üniforma” dünyanın en önemli animasyon festivali olan Annecy'de gösterilecek. 

Yönetmenliğini Yegane Mukaddam'ın yaptığı “Bizim Üniforma” adlı kısa animasyon, Fransa'daki Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali'nde gösterilecek.

Bizim Üniforma, okul günlerini eski formalarının kırışıklıkları ve dikiş yerlerinden hatırlayan genç bir kadının hikayesini anlatıyor.

Söz konusu animasyon daha önce İspanya'da düzenlenen Uluslarası Animayo Film Festivali'nden iki ödül almıştı.

Bu sene 63'üncüsü düzenlenecek Annecy festivali, 11-17 Haziran tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek.

News Code 1909713

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