Irak'ın batısında IŞİD'in sözde medya sorumlusu yakalandı

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya göre, terör örgütü IŞİD'in medya yapılanması sorumlusu olduğu belirtilen kişi istihbarat ekiplerince ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Son günlerde Haşd Şabi direniş grubunun el-Anbar vilayetindeki operasyonlar komutanı Kasım Muslih, IŞİD’in Anbar vilayetinde gerçekleştirmeye çalıştığı tehlikeli planın çökertildiğini bildirmişti.

IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.