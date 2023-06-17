Haşdi Şabi güçlerinden askeri tatbikat

Irak medyasına göre; Haşdi Şabi güçlerinin 9. kuruluş yıl dönümünde Salahaddin vilayetinin doğusundaki Amerli Gölü'nde deniz tatbikatı gerçekleştirildi.

Bu tatbikatın Haşdi Şabi unsurlarının harekata hazırlık seviyesini artırmak amacıyla yapıldığı öğrenildi.

Haşdi Şabi İHA’sını tanıttı

Haşdi Şabi, dün "M-6" adlı saldırı İHA’sını tanıttı. Bu insansız hava aracı, Irak'ın güvenliğini sağlamak ve korumak amacıyla ilk kez Haşdi Şabi'nin askeri teçhizat ve tesislerinin bir parçası haline geldi.

Haşdi Şabi güçleri, 2014 yılında, Irak'ta Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Ali Sistani'nin fetvasıyla kuruldu, 2015 yılında resmi statü kazandı.