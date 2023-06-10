Irak Başbakanı'ndan "Haşdi Şabi" açıklaması

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya göre, Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şiya es-Sudani cumartesi günü Haşdi Şabi karargahını ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.

Haberde, Başbakan Sudani'nin Haşdi Şabi komutanları ile bir araya geldiği belirtildi.

Sudani burada yaptığı konuşmada, Haşdi Şabi'nin 9'uncu kuruluş yıl dönümü tebrik ederek, bu güçlerin terörle mücadelede büyük fedakarlık gösterdiğini kaydetti.

Haşdi Şabi'nin Irak'ın güvenlik ve askeri teşkilatlarının temel direklerinden biri olduğunu belirten Sudani, bu güçlerin övgüye layık olduğunu dile getirdi ve"Ayetullah Sistani'nin fetvası düşmanın planlarını çökertti." dedi.

Haşdi Şabi güçleri, 2014 yılında, Irak'ta Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Ali Sistani'nin fetvasıyla kuruldu, 2015 yılında resmi statü kazandı.

Ayetullah Sistani’nin, IŞİD terör örgütüne karşı verdiği fetvada şunlar kaydedildi:

"Ehl-i Beyt düşmanları yine sahnede. Öyle bir zamandayız ki Bedir ve Hayber'in nefreti bir kere daha dirilmiştir. Beni Ümeyye kalıntıları kutsal bölgelerimiz olan Necef ve Kerbela'ya saldırmak istiyor.

Tüm Şiilerden ve Ehl-i Beyt takipçilerinden İslam savunucularının zaferi için duaya durma çağrısında bulunuyorum.

Eli silah tutan herkes terörizme karşı kutsal savaşta yer alsın. Bu savaşta ölenler şehittir. Irak ordusu da cesur olmalıdır. Iraklı siyasiler, silahlı kuvvetlere destek versin ve güçlerini birleştirsinler. İslam'ın zaferi için birlik olun."