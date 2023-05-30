Haşdi Şabi: IŞİD'in tehlikeli planı çökertildi

Irak medyasına göre; Haşd Şabi direniş grubunun el-Anbar vilayetindeki operasyonlar komutanı Kasım Muslih, terör örgütü IŞİD’in ülkenin batısındaki el-Anbar vilayetinde gerçekleştirmeye çalıştığı tehlikeli planın çökertildiğini bildirdi.

Komutan Muslih, Haşdi Şabi’nin bu eyaletin güvenliği ve istikrarı için ellerinden gelenin en iyisini yapacağını vurguladı.

IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.