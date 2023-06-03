Dünyanın En İyi Dondurmaları açıklandı: İran’ın safranlı dondurması birinci sırada

Dünyaca ünlü gastronomi websitesi TasteAtlas'ın (Lezzet Atlası) yayınladığı Dünya'nın En iyi Dondurulmuş Tatlıları listesinde İran’ın ‘Bastani Sonnati’, ‘Faloodeh’ ve ‘Hevij Bastani’ dondurmaları yer aldı.

Hırvatistanlı gazeteci Matija Babic’in 2015’te kurduğu ve gastronomi uzmanlarının değerlendirmelerine dayanan listeleriyle tanınan TasteAtlas websitesi, 31 Mayıs’ta 'Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları' listesini açıkladı.

İran’ın safranlı ‘Bastani Sonnati’ adlı dondurması listenin birincisi oldu. Listede İran’ın gül suyu ve ince erişte ile yapılan ‘Faloodeh’ dondurması 9. sırada ve havuçlu dondurma ‘Havij Bastani’ ise 21. sırada yer aldı.

