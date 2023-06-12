  1. Toplum
12 Haz 2023 16:40

İranlı çocuğun mektubu DSÖ posterinde

İranlı çocuğun mektubu DSÖ posterinde

Kan bağışında bulunanlar için teşekkür mektubu yazan 6 yaşındaki talasemi hastası Arsam'ın mektubu DSÖ posterinde yer aldı.

Kan bağışında bulunanlar için teşekkür mektubu yazan 6 yaşındaki talasemi hastası Arsam'ın mektubu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) posterinde yer aldı.

İranlı çocuğun mektubu DSÖ posterinde

İranlı küçük çocuğun içtenlikle yazıdığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Küçüklüğümden beri talasemi hastalığı bitkin düşmeme ve diğer çocuklardan ayrı kalmama sebep oldu. Ancak doktorun bana kan enjekte etmeye karar verince acılarımı unuttum ve dünyam değişti. Bana ve diğer talasemili çocuklara daha iyi bir dünya inşa ettiğiniz için teşekkür ederim".

News Code 1909821

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