Emir Abdullahiyan Suriyeli mevkidaşı Mikdad ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Faysal Mikdad, Suriye'nin Arap ülkeleriyle ilişkilerindeki son durumu ve Suriye lideri Beşar Esad'ın Arap Ligi Zirvesi'ndeki katılımı hakkında bilgi verdi.

Bakan Emir Abdullahiyan ise Suriye ile ilgili gelişmeleri olumlu olarak değerlendirdi.

Taraflar, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Suriye'ye yaptığı ziyareti sırasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasını vurguladı.