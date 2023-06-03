Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Tahran'a geliyor

Rai-Al-Youm'un haberine göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Fehran yakında Tahran'ı ziyaret edecek.

Faysal bin Ferhan'ın bu ziyareti sırasında İran Cumhurbaşkanı ve diğer İranlı yetkililerle bir araya gelerek, ikili ilişkilerin geliştirme yollarını görüşecek.

İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları dün Güney Afrika'da düzenlenen BRICS grubu dışişleri bakanları toplantısı sırasında bir araya gelmişti.

Suudi Bakan Twitter'den yaptıği bir paylaşımda Emir Abdullahiyan ile görüşmesini değerlendirdi.

Faysal bin Ferhan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bu görüşmede, iki taraf, ikili ve kapsamlı ilişkiler için daha olumlu vizyon elde etmek için istişare toplantılarına devam etmekten ve işbirliği yollarını incelemekten yana olduğunu bildirdi."

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmenin ardından ikili ilişkilerde kaydedilen iyi ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.